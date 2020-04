Mes, "sorveglianza rafforzata". Repubblica svela la fregatura nascosta: ecco la nuova troika

30 aprile 2020 a

Nel Mes "spunta una sorveglianza rafforzata". Lo scrive Repubblica, non un pericoloso foglio sovranista ed euroscettico, e si potrebbe tranquillamente parlare di nuova Troika. Saranno Commissione Ue e Bce, infatti, a decidere se l'utilizzo dei 240 miliardi (36 all'Italia, nel caso aderissimo) messi a disposizione dall'Europa per arginare l'emergenza sanitaria legata al coronavirus sarà corretto o meno. Ci sarebbe questa clausola nel contratto che il direttore generale del Mes, il tedesco Klaus Regling, avrebbe già mandato alle cancellerie dell'Eurozona.

La preoccupazione di Bruxelles è quella di non replicare, nell'immaginario collettivo, uno scenario da Grecia, il vero incubo di ogni cittadino o istituzione. Anche per questo, spiega Repubblica, sparisce "la necessità di firmare un memorandum: i paesi che vorranno accedervi dovranno sottoscrivere un "Pandemic Response Plan", un piano «standardizzato » identico per tutti". Ma si tratta comunque di un prestito (fino al 2% del Pil), estendibile due volte per 6 mesi, e "tasso di restituzione leggermente al di sopra dello zero (ieri i Btp erano all'1,78%)" A inquietare però è il passaggio finale, vero nodo delle trattative tecniche. "La Commissione europea chiarirà monitoraggio e sorveglianza in accordo con le regole del Two Pack", concetto ch implica appunto la sorveglianza di Commissione e Bce e "che in teoria potrebbe portare alla richiesta di un doloroso programma di aggiustamento macroeconomico". I negoziati, insomma, iniziano con una bella fregatura nascosta.

