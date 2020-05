Claudio Borghi: "Sentenza in Germania? Fine delle cretinate sulla indipendenza della Bce"

05 maggio 2020 a

“Con oggi finiscono tutte le cretinate sull’indipendenza della Banca Centrale Europea”. Così Claudio Borghi ha commentato la sentenza della Corte Costituzionale tedesca che ordina alla Bce di adeguarsi entro tre mesi sul Quantitative Easing, altrimenti la Germania staccherà la spina. Il deputato leghista ha pubblicato sui social uno stralcio della sentenza, o meglio quella che definisce la riga più importante: “La Corte Costituzionale tedesca dice che la Corte di giustizia europea non conta nulla”. Ciò per Borghi si traduce in “fine dei sogni di schiere di inginocchiati che ci hanno venduto la storia del diritto Ue che prevale sul diritto nazionale”. Poi il deputato della Lega ha espresso una considerazione ironica sul premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Gualtieri: “Pensate che bello, loro due al prossimo eurosummit, come al solito senza uno straccio di mandato parlamentare, con ipoteca tedesca sul Qe e Mes unica cosa appoggiata sul tavolo E fino ad ora quando era possibile finanziarsi hanno cazzeggiato. Pusillanimi”.

