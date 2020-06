Carlo De Benedetti, altro scippo a Repubblica: per Domani in arrivo due firme pesantissime

09 giugno 2020 a

Altro clamoroso scippo di Carlo De Benedetti a John Elkann e alla sua Repubblica. Già, perché Dagospia annuncia in un flash due nomi pesantissimi che entreranno a far parte della scuderia di Domani, il giornale in edicola da settembre diretto da Stefano Feltri. A mollare il gruppo editoriale di Repubblica saranno infatti i due giornalisti d'inchiesta di punta, ovvero Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, gli autori degli scoop su Vatileaks, sulla casa dei genitori di Matteo Renzi e il caso-Luca Palamara. Ma non solo, si sono occupati anche del cosiddetto Russiagate e dell'intrigo tra Marra e Virginia Raggi. Fittipaldi, si apprende, sarà il vice di Stefano Feltri, mentre Tizian andrà a capo della cronaca. E Repubblica ne esce sempre più debole...

