Domenica In, Ambra Angiolini spiazza tutti: "Ho un problema"

domenica 28 dicembre 2025
"Sono innamorata ma ho un problema": Ambra Angiolini si siede nel salotto di Domenica In su Rai 1, per l'ultima puntata del 2025, e lascia tutti di stucco, Mara Venier compresa. La lunga intervista con la conduttrice regala ai telespettatori un lato molto intimo della ex Lolita-star di Non è la Rai, oggi apprezzata attrice sul grande schermo.

Ambra, con grande ironia, si augura un nuovo anno decisamente frizzante e citando l'amico Ferzan Ozpetek spiega a Zia Mara: "No amore, sereno no, sereno mai". Si parla di amori e non si può non partire da quello con Francesco Renga, il cantante da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. La ragazza vive a Milano con la mamma, il ragazzo è rimasto a Brescia con papà. Ma sono ancora tutti unitissimi.

"Ho un rapporto stupendo con Renga. Bello in modo diverso, era bello quando stavamo insieme da fidanzati, ed è bello adesso che non lo siamo. Molti sui social dicono: ‘Perché non siete rimasti insieme‘, ma la vita non la decidi e certe cose accadono, e l’idea di avere una forma brutta di rapporto con un uomo che ho amato follemente non mi andava - spiega la Angiolini, 48 anni -. Non l’ho fatto per i figli, l’ho fatto per lui, per ricordare come mai avevo deciso che poteva essere l'uomo della mia vita".

La loro storia è finita, sono seguiti anni turbolenti (come la relazione con Max Allegri, finita in maniera turbolenta). E oggi? "Non sono single, sono innamorata, ancora". Poi però Ambra aggiunge: "Ho un problema. Non c’è serenità, io sono innamorata ma lui non lo sa, come da piccoli. Io sono fidanzata con lui, ma lui non sa di essere fidanzato con me".

