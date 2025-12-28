Brigitte Bardot, tutto l'odio per Macron: la sua lettera, una raffica di insulti

Amatissima dai francesi, molto meno dai salottini rossi di Parigi e dintorni. Proprio come l'altra gloria del cinema mondiale Alain Delon, anche Brigitte Bardot, scomparsa oggi a 91 anni, non aveva mai nascosto le sue preferenze politiche per la destra, attirandosi le critiche dei progressisti d'Oltralpe e non solo.

Non è un caso che Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, l'abbia ricordata con enfasi sui social: "La dipartita di Brigitte è un dolore immenso. La Francia perde una donna eccezionale, per il suo talento, il suo coraggio, la sua franchezza, la sua bellezza. Una donna che ha scelto di rompere con una carriera straordinaria per dedicarsi agli animali che ha difeso fino all'ultimo respiro con un'energia e un amore inesauribili. Era incredibilmente francese: libera, indomabile, autentica. Ci mancherà tantissimo", ha scritto la nipote di Jean-Marie Le Pen, storico capo del Front National demonizzato per decenni. D'altronde, il marito di BB, Bernard d'Ormale, è stato consigliere politico dello stesso Le Pen e in due elezioni presidenziali la Bardot aveva manifestato il proprio sostegno a Marine, che aveva definito "la Giovanna d'Arco del XXI secolo".

Decisamente diverso, anzi opposto il suo giudizio su Emmanuel Macron, presidente francese e rivale della Le Pen che oggi l'ha salutata come "straordinaria interprete" e "leggenda del secolo". Nel 2022, la grande attrice aveva preso carta e penna e scritto una durissima lettera al capo dell'Eliseo, resa pubblica sui social, in cui definiva Macron "un essere malefico". "Le sto urlando contro perché sono arrabbiata", era l'esordio della missiva che accusava il presidente di voler fare della Francia un "bidone della spazzatura, che gli serve da trono, e prova un piacere sadico nel far soffrire il suo popolo, ma anche i più umili, i più vulnerabili".

Si parla di diritti degli animali, di cui la Bardot è stata strenua sostenitrice, ma il ritratto politico è a tutto tondo: a Macron contesta "mancanza di empatia e di autorità", dipingendolo come "un burattino spregevole", campione di "inutilità" e "codardia".