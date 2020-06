Giulio Tremonti a Stasera Italia: "A settembre cambierà la maggioranza per eleggere il presidente della Repubblica"

26 giugno 2020 a

"Questo è veramente irresponsabile". Giulio Tremonti guarda un po' più in là delle elezioni regionali di settembre. "La tendenza dice che vincerà il centrodestra, e quindi con i delegati regionali cambierà anche la maggioranza che sarà chiamata ad eleggere il capo dello Stato", nota l'ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi, ospite di Veronica Gentili in collegamento con Stasera Italia.

Ma il vero punto, sottolinea Tremonti, è un altro: "A settembre in tutti i paesi del mondo si comincia la Finanziaria, in Italia neanche se ne parla. Non ho sentito uno che dice come ridurre il nostro deficit mostruoso, o come intervenire di fronte alla produzione che crolla. E non credo che bastino interventi marginali".

