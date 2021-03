Accordo storico, il gruppo Birra Castello e Bombeer insieme

Francesco Fredella 25 marzo 2021 a

Bombeer - un progetto nato nell’agosto 2020, in piena Pandemia - e Birra Castello spa si stringono la mano. Si tratta di un accordo grandioso con il gruppo della birra italiano, privato, indipendente che fattura 120 milioni di euro in Italia e all'estero. Birra Castello spa - che ha creduto nel progetto di Bombeer - forte della grande qualità che distingue il carattere delle proprie birre, ha creduto nel progetto di Bombeer e sosterrà la produzione di birra dedicata, specifica per la filosofia di Bombeer, garantendo sempre una grande qualità del prodotto.

Così, negli ultimi mesi, è iniziata una vera e propria “manovra di avvicinamento tra Birra castello spa e Bombeer: il colosso ha creduto subito in questo nuovo progetto sposandolo. L’accordo adesso segna il segno facendo capire a tutti quanto possa essere competitivo il progetto complessivo di Bombeer che con il suo impatto di marketing e sulle vendite continua a occupare la corsia di sorpasso. Nel 2020 e nei primi mesi del 2021, infatti, Bombeer è l’unica azienda ad aver lanciato nuovi prodotti: prima la birra bianca e poi quella di Natale (del tutto inusuale in quel periodo dell’anno). Eppure i prodotti sono andati a ruba. Ora arriva la Bombeer azzurra: un altro grande passo nel segno della continuità.

Bombeer va a tutta birra e mostra i muscoli, senza temere le multinazionali. Il nuovo accordo con “Birra castello” rappresenta un importante tassello nel settore che è fortemente provato dalla crisi.

Ma facciamo un breve passo indietro. Il 2020, sicuramente, è stato un anno orribile per migliaia di aziende italiane. E il settore della birra, dai colossi ai più piccoli, ha subito una brusca frenata: per questo motivo non ci sono stati nuovi prodotti lanciati negli ultimi mesi ad eccezione di Bombeer. Che, con una partenza da start up, ha deciso di andare controcorrente lanciandosi nel mercato. Un fiore all’occhiello nel panorama italiano, visto che in quel difficile esordio Bombeer ha chiuso l’anno con un fatturato importante portandolo pure a ottime soddisfazioni con utili.

