VDM, un nuovo modello di divertimento Made in Italy

12 aprile 2021 a

a

a

VDM, nuovo brand ispirato a un innovativo modo di intendere il divertimento e la socializzazione, secondo nuovi codici di comportamento, è pronto a partire con un tour che toccherà i locali più cool a livello nazionale e poi internazionale.

No agli eccessi, sì alla sicurezza e al divertimento consapevole, questi alcuni claim di VDM. Il progetto è tutto italiano, ideato da un giovane imprenditore, che parla con lo stesso linguaggio della new generation. Il video del brand, uscito a Pasqua, ha già avuto grande successo per l’intensità del messaggio che comunica e la positività del suo contenuto.

VDM è un brand del lusso, icona Italian style ed è sinonimo di Vodka e Prosecco, la prima prodotta in Campania, il secondo in Veneto.

Il prosecco si illumina di notte, la speciale etichetta è proposta nelle diverse varianti colorate, secondo il gusto, brut , rosè, dry, bio, la vodka, invece, è stata creata sottoforma di mitra e bombe, e non manca una speciale valigetta da collezione con l’aquila VDM che si illumina.

Vincenzo De Martino, CEO VDM Italy, si è affidato ad aziende leader del settore per le sue produzioni; per lui non bisogna mai fermarsi, viviamo in un grande Paese che deve ripartire in maniera forte, con innovazione, nuovi stili e cambiamento di visione.

Il mondo del divertimento si è fermato, tantissime eccellenze lavorano in questo settore, dietro a un locale si muovono prodotti di qualità del mondo del food and wine, professionisti, collaboratori, musicisti, artisti.

De Martino ha scelto, come simbolo del brand, l’aquila, che rappresenta una visione diversa dell’esistenza, fondata su principi morali e sull’amore per l’intera comunità che ci circonda e di cui tutti facciamo parte.

L’aquila avrà il compito di comunicare con i giovani, colpiti duramente nella loro aggregazione e nel loro lifestyle.

“E’ necessario parlare con le giovani generazioni con il loro stesso linguaggio e le immagini che più rappresentano il loro universo comunicativo”-aggiunge De Martino-“inutile vietare, senza spiegare nel modo corretto quale deve essere il nuovo e responsabile comportamento, anche per quanto riguarda il divertimento, la sicurezza e la socialità. Qualsiasi eccesso va evitato, ma è necessario dare i giusti strumenti di interpretazione a tutti, partendo dai più giovani. Il mondo, anche quello del divertimento, non puo’ fermarsi, deve solo cambiare rotta”

Il tour in Italia e a livello internazionale proporrà speciali show che coinvolgeranno il pubblico presente, regalando emozioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.