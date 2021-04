Davide Greco, il Barbiere dei vip: una storia di imprenditoria e successo Made in Italy

26 aprile 2021 a

Ha iniziato a casa di sua nonna in un antico palazzo nel centro di Palermo, nel quartiere Kalsa, luogo storico della città. Tutto si svolgeva al quinto piano, non c’era ascensore come è tipico dei palazzi antichi. Parliamo di Davide Greco, barbiere dei vip, premiato come Best Barber Influencer nel 2019, giovane e bellissimo imprenditore, corpo scolpito dallo sport e tanta voglia di arrivare.

“Ho cambiato tutto da mia nonna, ho creato una vera e propria vetrina, ho fatto arrivare la sedia da barbiere, mi facevo pagare circa 7 euro al taglio”-dice Davide Greco che ha creato Noi Barber Shop a Trapani, dove tradizione e innovazione si fonderanno insieme per dar vita alle infinite sfumature di questa professione-“quando avevo 18 anni, la mia famiglia ha passato un periodo molto difficile, io volevo mettermi in gioco e essere di aiuto, concretamente. Ho iniziato dal nulla, dal barbiere di quartiere sono cresciuto e mi sono evoluto, con grande fatica, lavoro, spirito di sacrificio e impegno costante”

Oggi Davide Greco è il barbiere dei vip; ha frequentato la scuola Ateneo di Palermo e diversi corsi di aggiornamento, si è trasferito a Trapani, creando ben 10 postazioni e condividendo su Instagram molti video con tagli innovativi.

Molti lo hanno copiato e ammirato ed è arrivato a ben 467.000 followers; molti vip lo hanno contattato, dai personaggi della musica, a quelli dello sport e dello spettacolo.

“Sono entrato in questo mondo grazie ai social”-aggiunge Davide-“mi sono fatto da solo sicuramente ma un grazie particolare va a mio cugino Gianni che mi ha sempre sostenuto e creduto in me e che oggi è il mio socio a Trapani. A 19 anni lo vedevo lavorare, ho imparato il mestiere; ho studiato, ho iniziato ad avere come clienti i miei amici, poi il giro dei clienti si è esteso sempre più.

Oggi ho anche creato una mia linea di prodotti, la Scarecrow pomade, che comprende shampoo e cere lucide e opache, una delle quali sarà ideata in collaborazione con un famoso cantante. Per ora è tutto top secret!”

Quali sono i trend a livello di taglio?

“Oggi la moda predilige i capelli più lunghi; da 5 anni la tendenza era, invece, per i tagli corti, con riga di lato, stile old school, con cera lucida, effetto pomata, come gli uomini anni ‘50 e ‘60. Oggi, invece, sono tornati i capelli piu’ lunghi e la barba più corta, meno hipster e più sfumata”

Le colorazioni sono gettonate anche dagli uomini?

“Si usano tantissimo, soprattutto in versione platino. La quarantena ha fatto crescere i capelli a tutti; gli uomini si piacciono con questi nuovi tagli, oggi richiesti con diverse sfumature. In fondo il Covid ha dettato i trend e i capelli più lunghi piacciono anche al barbiere, che puo’ giocare di piu’ con i capelli e usare forbice e pettine e non solo la macchinetta per i capelli cortissimi!”

Tra i vip che scelgono Davide Greco, considerato uno dei migliori di tutta Europa, calciatori come Juan Jesus e Alisson, Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, amica di Greco. Davide ogni giorno pubblica nuovi video su Instagram che hanno attirato l’attenzione di 2 calciatori della A.S. Roma: Juan Jesus e Alisson Becker, diventati subito suoi clienti, come anche CapoPlaza, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Radja Nainggolan. Il rapporto con i suoi clienti speciali va oltre l'aspetto professionale; “tutto era cominciato quasi per gioco con le pubblicazioni sui canali social, arrivate e condivise dalle migliori pagine Instagram del mondo, come “thebarberpost”, “barber.clips”, “menshairworld” e “worldofbarbers”. Da lì, i primi contatti illustri con inviti da parte di Juan Jesus e Alisson, difensore e portiere della Roma (ora al Liverpool)”

E ora dove vuoi arrivare? “Vorrei far realizzare una sorta di franchising del mio salone. Vorrei poter dare ad altri giovani la stessa opportunità che mi fu data quando ero solo agli inizi e vederli vivere il loro sogno, così come io sto vivendo il mio!”.



