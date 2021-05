On-air il nuovo spot dedicato a Timvision, la tv di Tim

24 maggio 2021 a

È on air da sabato il nuovo spot di TIMVISION, la TV di TIM, che permetterà ai suoi clienti abbonati a Netflix di rivivere il grande calcio con “Il Divin Codino”, il film in uscita esclusiva su Netflix il 26 maggio, che racconta la storia di Roberto Baggio, il grande campione che sul campo e fuori ha saputo emozionare tutti gli italiani. Lo spot, con la direzione creativa di Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, è stato trasmesso per la prima volta durante la finale della TIMVISION Cup del 19 maggio scorso e da sabato 22 su tutte le principali reti nazionali.

Qui il link allo spot

