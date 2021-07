Big Soup, scarpe e design: il primo temporary resell store a Porto Cervo

02 luglio 2021 a

Big Soup nasce nel cuore del centro storico di Roma nel dicembre del 2017, il primo resell store in Italia. Quattro anni di ricerca, crescita e sviluppo che ci hanno portati a voler sperimentare e a metterci in gioco. Nell’estate del 2021 l'inaugurazione del primo temporary (resell) store in una delle località di mare tra le più ambite del nostro paese, Porto Cervo. Lo store è disposto su due piani: il piano terra è d’impatto con una grande parete di scarpe frontale alla vetrina.

Due espositori d’abbigliamento, uno esclusivamente supreme, l’altro più internazionale con capi di artisti come Kanye, Lil Wayne, Drake e collaborazioni di Murakami, Antisocial, Bape. A completare il piano terra tre teche con accessori ed elementi di design come lo Smeg per Supreme o la parentesi di Flos. Il primo piano invece sarà un "magazzino" aperto al pubblico, con scarpe esposte sulle scatole stesse, proprio per ricreare l’effetto "fiera" e far vivere al consumatore l’emozione di tuffarsi a pieno nella realtà di Big Soup. Per completare l’esperienza, grazie a Berlucchi e Campari a breve sarà possibile bere una cosa in compagnia e fare due chiacchiere.

