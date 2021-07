John Elkann, "cancellati Gianni Agnelli e Sergio Marchionne". Fiat, sconcertanti conferme da Torino

20 luglio 2021 a

Gli uffici di Gianni Agnelli e Sergio Marchionne non ci sono più: Stellantis, la società nata dalla fusione tra i gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles, ha deciso di dare un taglio al passato. In particolare, come riporta il Corriere della Sera, ha dato mandato ad alcune società di intermediazione immobiliare di vendere la storica palazzina Fiat di via Nizza 250, al Lingotto a Torino, che ospitò proprio Agnelli e Marchionne e dove fino al 2014 aveva sede legale il gruppo prima di diventare Fca.

Inoltre, la palazzina Fiat - 20mila metri quadrati - è vincolata dalla Soprintendenza dei beni architettonici perché fa parte dell’intero complesso del Lingotto, che è diventato oggetto di un restyling voluto dalla famiglia Elkann-Agnelli. L'obiettivo è quello di trasformare la pista sul tetto in un giardino aperto al pubblico sulla falsa riga della High-line di New York.

Nel 2019 il presidente di Fca, John Elkann, aveva già trasferito il suo ufficio alla Fondazione Agnelli di via Giacosa, nella ex abitazione del trisavolo Giovanni Agnelli. Lo scorso agosto, invece, era cominciato il trasloco dei servizi finanziari, ufficio stampa e relazioni industriali a Mirafiori. Con la vendita della palazzina al Lingotto, la Fiat del passato cancella ogni traccia di sé dal centro di Torino: oggi Stellantis è un gruppo che si identifica solo con gli stabilimenti in periferia, Mirafiori e Grugliasco.

