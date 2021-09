Al via la Festa nazionale della Confederazione Aepi. Al centro il made in Italy e la semplificazione

09 settembre 2021 a

Ministri, esponenti del mondo economico e sindacale, istituzioni a vari livelli incontrano imprese e professionisti nella seconda Festa Nazionale della Confederazione Aepi (Associazioni europee di professionisti e imprese) in programma da oggi 9 settembre a sabato 11 a Labro, in provincia di Rieti. Al centro, i temi di più stretta attualità, molti dei quali hanno già registrato da tempo l'impegno della confederazione delle associazioni europee di professionisti e imprese. Su tutti, supporto e rilancio del made in Italy, semplificazione amministrativa e burocratica, un modo nuovo di intendere la rappresentanza, accesso al micro-credito, occupazione femminile che andranno di pari passo con Pnrr e Recovery Plan.

Al centro del confronto, la delicata fase che il Paese sta attraversando e le strategie per ripartire, sempre con uno sguardo attento sulle piccole e micro-imprese che sono il cuore dell'Italia. Aepi rilancia il dialogo: "Ci poniamo come interlocutori tra il tessuto economico e produttivo e le istituzioni - spiega il presidente Mino Dinoi - ed è per questa ragione che abbiamo immaginato una tre giorni ricca di spunti, proposte, ascolto costruttivo. Avremo decine di ospiti qualificati e una platea di delegati mossi dalla volontà di rilanciare la nostra economia e, più in generale, l'intero sistema Paese che, come noi, scalda i motori per ripartire". All'appuntamento prenderanno parte numerosi ospiti e delegati, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, e sarà possibile anche seguirlo in diretta facebook sulla pagina della confederazione.

