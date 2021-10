Bonus facciate, il "no" di Mario Draghi: dal 2022 cambia tutto, una brutta sorpresa per gli italiani

20 ottobre 2021 a

Possiamo dire addio al bonus facciate. Il governo infatti lo ha fatto scomparire dal Documento programmatico di bilancio (che dovrà però essere confermato nella Legge di bilancio che sarà all’esame dell’esecutivo la prossima settimana). Insomma, al momento, non c'è alcuna proroga in vista per il 2022, ergo non ci sarà più. Anche se arrivano pressioni da molte parti per confermare la misura.

Il Mef ha comunque deciso di non rinnovare così come sono tutti i bonus edilizi. Il primo a farne le spese dovrebbe essere proprio il bonus facciate, che scade il 31 dicembre 2021. L'agevolazione fiscale, come spiega l’Agenzia delle Entrate, "consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali".

Sono ammessi solo "gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico". La detrazione “è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione”.

Mentre il bonus facciate rischia di scomparire, dovrebbero invece restare in vigore anche per il 2022 altre due agevolazioni: quella del 50% per il recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e quella del 65% per gli interventi di efficentamento energetico che non rientrano nel Superbonus.

