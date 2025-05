La parola d’ordine è: tutto andrà male. Solo rispettando questo comandamento potete ambire ad entrare nella cerchia di esperti che la sanno lunga e ci mettono in guardia dalle sciagure in arrivo. Il gioco è partito con i crolli di borsa successivi al Liberation day del 2 aprile e non si è più fermato. Ancora oggi, a un mese di distanza, c’è chi pontifica sui trilioni bruciati dalla follia di Donald Trump. Non i profitti delle multinazionali cattive o degli sciacalli di Wall Street, intendiamoci, ma i soldi dei piccoli risparmiatori, il fieno in cascina dei futuri pensionati, le somme centellinate in una vita di sacrifici. Ecco, ci hanno spiegato fino allo sfinimento autorevoli osservatori e fior di firme, la guerra commerciale scatenata dal tycoon ha gettato sul lastrico i più deboli, provocando danni irreparabili al tessuto sociale, a quel ceto medio che lo ha votato e ora si trova in mezzo alla strada.

Da qualche giorno, però, è scattata la versione 4.0 dell’apocalisse. Il problema non sono più i trilioni andati in fumo sui listini, ma il futuro degli Stati Uniti, lo scontro con la Fed, l’inflazione che inizierà a galoppare, il pil che arretra, lo scontro feroce all’interno della Casa Bianca tra i trumpiani di ferro e il fronte dei saggi dissidenti. Il cambio di passo non è casuale, ma imposto dagli eventi. A trenta giorni di distanza, infatti, delle catastrofiche perdite sui listini che avrebbero cambiato per sempre lo scenario finanziario mondiale non è rimasta alcuna traccia. Al loro posto, udite udite, ci sono dei segni più.