Forum #Illavorocontinua 2021: "Si riparte dalla formazione"

Lavoro, cambiamento, ripartenza, formazione sono questi i quattro termini decisivi del primo Forum #IlLavorocontinua che il fondo interprofessionale Fonarcom, insieme con Cifa e Confsal, ha organizzato per giovedì 28 ottobre.



Alle 9,30 porta il proprio saluto il ministro dell’Istruzione, Patrizio BIANCHI.

Alle 9,45 introducono i lavori Andrea CAFA’, presidente di Fonarcom e dell’associazione datoriale Cifa, e Angelo Raffaele MARGIOTTA, segretario generale della confederazione sindacale Confsal.

Tre le sessioni della giornata per affrontare in modo specifico differenti ambiti tematici. Alla prima sessione Contrattazione collettiva di qualità e nuovi lavori intervengono: Bruno GIORDANO, presidente INL; Donata GOTTARDI, professore di Diritto del Lavoro dell’Università di Verona, Romina MURA, presidente della Commissione lavoro della Camera; Tiziana NISINI, sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, Tiziano TREU, presidente del Cnel. Modera Paolo STERN, presidente di NexumStp.

Alla seconda sessione, sempre la mattina, Formare il capitale umano per favorire la transizione ecologica e digitale intervengono: Stefano BLANCO, direttore della Fondazione Collegio delle Università Milanesi; Luigi GUERRA, professore di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento dell’Università di Bologna; Andrea LAUDADIO, vicepresidente di Tim Academy; Maurizio SACCONI, presidente Associazione Amici di Marco Biagi. Modera Angelo Maria PETRONI, segretario generale di Aspen Institute Italia.

La terza sessione Politiche attive e passive, un solo percorso per l’occupabilità si tiene nel pomeriggio, a partire dalle ore 14,30. Intervengono: Cesare DAMIANO, presidente di Lavoro&Welfare; Maria GIOVANNONE, professore di Diritto del mercato del lavoro dell’Università Roma Tre; Walter RIZZETTO, componente della Commissione lavoro della Camera; Vincenzo SILVESTRI, presidente di Fondazione Consulenti per il Lavoro; Raffaele Michele TANGORRA, commissario straordinario di Anpal. Modera la giornalista Simona D’ALESSIO.

L’evento può essere seguito sul sito www.illavorocontinua.it al link https://bit.ly/ForumILC21

