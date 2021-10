Fisco, il bonifico che ti condanna: ecco la cifra che devi evitare. Altrimenti le Entrate ti bastonano

21 ottobre 2021 a

Occhio a effettuare un bonifico a favore dei vostri figli, l'Agenzia delle entrate è dietro l'angolo. Nonostante inviare denaro per aiutarlo economicamente non sia illegale, il Fisco potrebbe insospettirsi. Meglio dunque, almeno quando si tratta di piccole somme, prediligere i contanti. Lo rivela il portale web contocorrenteonline.it che suggerisce l'invio di bonifici ai figli solo se si supera il limite di 2mila euro (ovvero quello fissato fino al 31 dicembre 2021) o di mille euro (limite che sarà introdotto dal primo gennaio 2022).

Il motivo? Evitare di incappare nella violazione della norma sul riciclaggio. Non solo, per evitare rogne di qualsiasi tipo conviene sempre tenere traccia di ogni movimento e fornire la causale. Ogni bonifico ricevuto sul proprio conto, a meno che non si dimostri il contrario, viene a costituire un reddito imponibile. Il figlio che riceve denaro dovrà dimostrare che si tratta solo di una tassazione, un'operazione esente da tasse a meno che non siano grandi cifre.

Se si supera infatti il milione di euro viene applicata un’aliquota del 4 per cento per la parte della donazione eccedente la franchigia. Chiunque intenda fare un regalo ai figli, da un piccolo versamento fino ad arrivare all'aiuto per l'acquisto di una casa, deve prestare la massima attenzione, il Fisco non perdona.

