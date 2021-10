Mps, l'ispettore di Bankitalia che indagò sulla truffa dei diamanti è stato sospeso

26 ottobre 2021 a

Nuovi dettagli sulla maxi-truffa dei diamanti venduti da Monte dei Paschi di Siena ai propri clienti a un prezzo maggiorato. L'ispettore di Bankitalia che indagò sul caso è stato sospeso dal servizio. A rivelarlo è Il Fatto Quotidiano che svela quanto subito dall'uomo. In un primo momento avrebbero cercato di far dichiarare l'ispettore pazzo e inabile al servizio. Una manovra non riuscita, visto che i medici lo hanno dichiarato sano mentalmente.

E così ecco che è stato demansionato. Infine - riporta il quotidiano di Travaglio -, siccome si è lamentato pubblicamente del trattamento subito, venerdì scorso, 22 ottobre, hanno aperto un provvedimento disciplinare sospendendolo da lavoro e stipendio. La colpa dell'ispettore sospeso? Secondo il sindacato Falbi quella di andare troppo a fondo sulle irregolarità di Mps nelle vendite di diamanti alla clientela.

Ma c'è di più, perché anni fa Il Fatto svelò che Bankitalia sapeva delle anomalie usate dal Monte per piazzare diamanti ai clienti. A dimostrarlo? Un esposto risalente nel 2016 di un "onesto impiegato di Mps" destinato alla Vigilanza e alla filiale di Firenze di Bankitalia, alla Procura di Siena e allo stesso Montepaschi. Coinvolti nella maxi-truffa diversi vip dal calibro di Vasco Rossi e Federica Panicucci. Oltre alla rockstar di Zocca che avrebbe perso circa 2,5 milioni di euro e alla conduttrice tv (54mila euro), anche l'industriale Diana Bracco (più di un milione) e l'ex showgirl Simona Tagli (29mila euro).

