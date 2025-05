La Volta Buona, rivelazione-choc: "Ho avuto una storia con la Panicucci"

“Io e Lorenzo siamo partiti insieme con la carriera, ma io allo stesso tempo ero fidanzato con Federica Panicucci… Quindi avevo la scusa di andare dalla mia fidanzata a Milano": la rivelazione è stata fatta dal fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini, nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. Incalzato dalla conduttrice, l'ospite ha spiegato di essere stato con la presentatrice Mediaset per circa un anno. Anche se poi alla fine ha sentito fortemente la mancanza del mare e quindi ha dovuto lasciare Milano: “Tra noi c’è stato un anno d’amore. Poi io non ce la facevo a stare a Milano, nell’animo sono un surfista. Adoro quel genere di vita".

“Quindi l’hai lasciata per surfare?”, gli ha chiesto la Balivo. E lui, che ha anche partecipato come concorrente al Grande Fratello, ha risposto facendo una precisazione: “L’ho lasciata perché lei già faceva ai tempi la tv, faceva l’annunciatrice dei programmi e poi lavorava con Enzo Tortora a Portobello. Era un ambiente che a me toglieva un po’ l’aria. Lei stava sempre in studio. Poi gli amori iniziano e finiscono".