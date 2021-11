Bolletta alle stelle, "aumenti vertiginosi" su luce e gas: l'incubo si abbatte sull'Italia

20 novembre 2021 a

L'Italia è il Paese con i prezzi di energia ed elettricità più alti di tutta Europa. Per questo Matteo Salvini ha chiesto a Mario Draghi un impegno al governo per tagliare il costo delle bollette di luce e gas a carico di famiglie e imprese. "Gli aumenti vertiginosi sono ormai una vera emergenza economica e sociale. I tecnici della Lega sono al lavoro per presentare un documento parlamentare che permetta che anche l’Italia - si legge in una nota -, come tanti altri Paesi europei, possa partecipare alla ricerca per un futuro utilizzo del nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito".

Pronta anche la proposta per rottamare le cartelle esattoriali per gli anni 2018 e 2019, e per la riapertura dei termini di pagamento per le rate non pagate. Già mesi fa il leader della Lega aveva chiesto al presidente del Consiglio di mettere per iscritto che "l'aumento delle tasse non ci sarà", così come "non ci sarà patrimoniale". "Perché - affermava - di Draghi mi fido degli altri no". D'altronde Salvini deve fare i conti con un Partito democratico che invece le tasse le vorrebbe aumentare eccome.

"C'è stato un piccolo cortocircuito mediatico - ha detto Enrico Letta, leader dem -. Già oggi, la tassa di successione è in misura minima sopra il milione e sopra i cinque. L'aumento che vorrei fare è il passaggio dal quattro al 20 per cento per la parte eccedente i cinque milioni. Credo che nessuno di chi ci sta ascoltando sia toccato, a meno che non ci stiano ascoltando Agnelli, Benetton o Berlusconi".

