Mutuo casa, il trucco per risparmiare ed evitare fregature: quello che non tutti sanno

Con la pandemia i tassi di interesse sono calati spingendo molte famiglie italiane a rivedere il proprio mutuo sulla casa. L'obiettivo di tutti, ovviamente, quello di trovare una soluzione migliore. Ma per farlo bisogna tenere bene a mente le tre diverse possibilità concesse dagli istituti bancari: ossia rinegoziare il mutuo, la sostituzione e la surroga. Partiamo con la prima possibilità. In questo caso chi ha contratto il muto potrà cambiare le condizioni del contratto con la banca che l'ha erogato. Questa è un'operazione a costo zero in cui chi ha contratto il mutuo non cambia istituto di credito ma concorda nuove regole.

Chi fa ricorso alla rinegoziazione dovrà verificare che il cambiamento sia più vantaggioso. In particolare in termini di tasso di interesse, della durata del contratto e della tipologia di contratto. Per chiedere di rinegoziare il mutuo basterà inviare una raccomandata A/R alla propria banca elencando le condizioni che vorrebbe modificare e successivamente l'istituto di reddito deciderà se accettare, ridiscutere o esprimere diniego alle richieste.

Poi ecco la sostituzione. Quest'ultima altro non è che la chiusura (o estinzione) di un mutuo esistente attraverso l'accensione di un altro in un'altra banca. La sostituzione, però, non è gratuita. Si deve infatti stipulare un nuovo atto notarile a carico del mutuatario e si devono pagare oneri accessori come istruttoria e perizia. Eppure l'operazione ha i suoi vantaggi, visto che permette di chiedere un finanziamento aggiuntivo, modificare gli intestatari o i garanti del mutuo. Infine al cliente è concessa la surroga. Tale possibilità consiste nella possibilità di spostare il proprio mutuo da un istituto di credito ad un altro al fine di rinegoziare le condizioni generali del contratto accesso per l'acquisto della casa. Si tratta, più nello specifico, del trasferimento di un mutuo ipotecario da una banca ad un'altra che offre condizioni migliori.

