Conti correnti, il "salasso nascosto" in banca: gli indizi da tenere d'occhio

30 novembre 2021 a

a

a

Aprire un conto in banca è sempre un terno al lotto. Le banche sono tante e ci sono anche i conti online. Le associazioni dei consumatori mettono in guardia invece sulle condizioni proposte al nuovo cliente, spesso sono molto allettanti e convenienti. Il problema è che vengono pian piano “aggiornate” in un modo molto particolare.

"Tassa occulta sul conto corrente", i nostri risparmi nel mirino: quanto vogliono tenersi le banche, una patrimoniale?

La banca può cambiare le condizioni del contratto unilateralmente. Può cambiare le condizioni da sola e senza chiedere il permesso. Con un solo obbligo: quello di comunicare questi cambi di condizioni al cliente. Il problema vero, sottolineano dalle associazioni dei consumatori è che queste comunicazioni arrivano all’interno di quella montagna di carta (o di email) che nessuno legge mai, rivela il Giornale.

Conto corrente chiuso sopra i 100mila euro? Il verdetto che travolge la super-banca italiana

E dunque il conto diventa sempre più sconveniente senza che noi ce ne possiamo accorgere. Quindi bisogna tenere sotto controllo i costi periodicamente. Verificare autonomamente quanto ci costa un bonifico o una domiciliazione della bolletta o un prelievo, potremmo capire se tutta quella convenienza iniziale è rimasta oppure no. Non solo la banca usa questi trucchi. Nei supermercati, per esempio, i locali sono strutturati in modo tale da farci comprare l’inutile a prezzo maggiorato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.