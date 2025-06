Sinner, la pugnalata di Bublik: "Nardi, Jannik si batte così"

Il primo avversario a Wimbledon sulla strada di Jannik Sinner è il pesarese Luca Nardi. Un’impresa ardua per il giovane marchigiano come dicono i numeri — Sinner infatti ha vinto gli ultimi 14 derby azzurri disputati, con l’ultima sconfitta che risale ad agosto 2020 — che però ha ricevuto consigli da Alexander Bublik su come provare a batterlo. Il kazako lo ha detto al Corriere della Sera, spiegando come è riuscito a trionfare sull’erba tedesca dell’Atp 500 di Halle: “Sinner? La sua costanza è incredibile — ha detto — Jannik è il miglior giocatore in risposta e dal punto di vista mentale. Per questo per batterlo servono principalmente il servizio e la testa. È così che ci sono riuscito io”.

E ancora: “La finale del Roland Garros è stato uno dei match più belli che mi sia mai capitato di vedere — ha aggiunto Bublik al Corriere — Credo che Sinner ci sia rimasto male, tuttavia mi è sembrato davvero maturo nella gestione di una sconfitta del genere. Prima del torneo abbiamo scambiato due chiacchiere e sono convinto che continuerà a crescere”. Per vedere una sfida Sinner-Bublik a Wimbledon dovrebbero accadere diverse cose, non facilmente realizzabili: il kazako dovrebbe spingersi sino in semifinale battendo tra gli altri Jack Draper e Novak Djokovic per sperare di incontrare nuovamente l’altoatesino.