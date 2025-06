Sinner, il messaggio di Badio: "Grazie per il tempo..."

"Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso, ciao Jannik”. È il saluto di Ulises Badio rivolto a Jannik Sinner riguardo alla separazione arrivata tra i due (con di mezzo anche il preparatore atletico Marco Panichi) prima del via di Wimbledon. Entrambi erano entrati nello staff di Sinner a settembre 2024, poi nel weekend Badio ha scelto di salutare Sinner con un post su Instagram, lì dove negli ultimi mesi ha raccontato la sua esperienza al fianco del numero uno al mondo. Il fisioterapista era presente ad Halle. Poi, dopo il torneo in Germania chiuso con il ko al 2° turno contro Bublik, è arrivata la scelta di separarsi con Badio e Panichi.

"Credo ci siano solo dei momenti in cui si debba fare qualcosa di diverso”, ha spiegato Sinner durante il media day di Wimbledon. Proprio riguardo al cambio “non è successo nulla di pazzesco, nello sport sono cose che capitano — ha aggiunto Jannik prima del via del torneo inglese — Era da tempo che volevo cambiare qualcosa, e dopo Halle ho preso questa decisione. Non posso non ringraziarli perché assieme in questi 12 mesi abbiamo raggiunto risultati incredibili. Ma nel mio team voglio persone di cui mi posso fidare, come mio padre”.

Per Sinner non ci saranno conseguente serie in vista dello Slam di Wimbledon: “Devo affrontare un torneo importante, il timing della decisione può sembrare non dei migliori, ma sono certo che non avrà conseguenze sul torneo — ha concluso — Ho lavorato tanto e tornare qui mi ha trasmesso grandi emozioni, anche se rispetto all'anno scorso non ho vinto ad Halle. Ma quello che è successo, è successo, è il passato. Mi sento bene, soprattutto mentalmente mi sento molto pronto. Sto lavorando molto duramente, spero che questo abbia un impatto sul mio tennis in partita”.