Alcaraz, il crollo nervoso per colpa di Fognini: mai visto così

Un 38enne ha fatto passare un bruttissimo pomeriggio di una calda giornata estiva al numero due al mondo. Stiamo parlando di Fabio Fognini, che per poco non eliminava Carlos Alcaraz da Wimbledon. Il nostro azzurra ce l'ha messa tutta, vincendo addirittura due set. Ma poi si è dovuto arrendere allo strapotere del campione in carica. Il quinto e ultimo set è stato fin da subito in discesa. Ma se questo è stato l'ultimo ballo di Fabio Fognini nel regno del tennis, lo spettacolo è di quelli davvero indimenticabili. Nonostante la sconfitta comporti l'eliminazione dal grande Slam.

Alacarz è sembrato alquanto nervoso durante il match. In più occasioni le telecamere inglesi lo hanno inquadrato mentre scuoteva la testa. Forse perché anche lui incredulo della prestazione di Fabio Fognini. In alcuni tratti del match ha poi polemizzato animatamente con il suo angolo, in direzione del coach. Il rischio di essere eliminato subito, in effetti, era davvero concreto. ma alla fine è riuscito a portarsi a casa il risultato.

Non capisco perché questo sia il suo ultimo Wimbledon, potrebbe giocare qui ancora tre o quattro anni. È stato un onore condividere il campo con lui. E' stata una grande partita". Carlos Alcaraz ha reso così omaggio alla prestazione di Fabio Fognini. Il pubblico del campo principale ha salutato con un lungo applauso l'uscita dell'italiano.