Luigi Di Maio: "Congratulazioni a Maurizio Casasco, nuovo vicepresidente Insme"

"Congratulazioni e buon lavoro al presidente di Confapi e di Cea-Pme Maurizio Casasco, nominato oggi vicepresidente dell'Insme, il network internazionale delle Piccole e Medie Industrie. In questo momento storico, fare rete diviene ancora più importante ed è il valore aggiunto per far ripartire l'economia e rilanciare il tessuto produttivo. Il presidente Casasco saprà senza dubbio affrontare anche questa sfida nel migliore dei modi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.



"'Ringrazio il presidente Sergio Arzeni e tutto il board dell'Insme per questo importante riconoscimento - ha commentato Casasco - Da sempre l'obiettivo dell'Insme è quello di facilitare lo scambio di idee, di know-how e di competenze, di diffondere metodologie e strumenti originali e di promuovere il dialogo pubblico-privato. In modo particolare in questo delicato e difficile momento di crisi, ritengo che la cooperazione tra le associazioni dei diversi Paesi del mondo sia la strada vincente per supportare le Pmi. È sempre più necessario riunire a livello nazionale e internazionale professionisti, imprenditori, decisori politici, ricercatori e, più in generale, tutte le reti che lavorano nei campi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico". "In qualità di presidente di Confapi e di Cea-Pme - conclude Casasco - sono ben felice di dare il mio supporto e il mio contributo all'Insme perché, sono convinto, che da questa crisi possiamo uscirne tutti più forti, ma a condizione che si faccia squadra e che vengano messe in campo tutte le migliori competenze''.

