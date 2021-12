Report, la truffa dei diamanti in banca: migliaia di italiani rovinati? Fuori i (pesantissimi) nomi: un terremoto, chi trema

13 dicembre 2021 a

Con la crisi finanziaria le banche si sono trovate di fronte a riduzioni dei profitti, perdite e problemi di solidità. I loro consigli di amministrazione avrebbero così dato il via libera a operazioni spregiudicate che hanno fatto perdere decine di migliaia di euro a milioni di risparmiatori. L'inchiesta dal titolo "L'ispettore" di Emanuele Bellano, in collaborazione con Greta Orsi, aprirà la nuova puntata di Report, in onda questa sera 13 dicembre alle 21.20 su Rai tre.

Nel 2016 Report aveva scoperto che Mps, Banca Intesa, Unicredit e Banco Bpm vendevano ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. I preziosi erano venduti in banca da due società, Dpi (Diamond Private Investment) di Maurizio Sacchi e Idb (Intermarket Diamond Business) di Claudio Giacobazzi, che si è suicidato quando è esploso lo scandalo. I vertici di Dpi, una delle due società che vendevano diamanti tramite i circuiti bancari, sono stati arrestati dalla procura di Milano e indagati per autoriciclaggio di varie decine di milioni. Dietro al business miliardario dei diamanti venduti in banca a prezzi gonfiati, scrive il Fatto quotidiano, "c'erano altissimi dirigenti del credito, politici, avvocati massoni legati alla 'ndrangheta. Quando un ispettore della Banca d'Italia che controllava Mps, una delle banche coinvolte, ha scoperto gli snodi di questa vicenda, i superiori lo hanno costretto a una perizia psichiatrica (che lo ha dichiarato idoneo al servizio), demansionato, sottoposto a procedimento disciplinare e sospeso da servizio e stipendio". La puntata di Report in onda stasera fa nomi e cognomi dei protagonisti a partire da quello del funzionario di Bankitalia, Carlo Bertini.

Nel 2019 Report aveva ricostruito il coinvolgimento dei vertici di alcuni istituti bancari. Banca D'Italia, nel suo ruolo di vigilanza e di sanzionamento, ha quindi avviato un'ispezione su banca Mps. Una testimonianza esclusiva, interna al team ispettivo, rivela a Report il coinvolgimento dei massimi livelli di Mps nel sistema di distribuzione e vendita dei diamanti. In particolare si fanno i nomi di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Dalla fonte e grazie ai documenti recuperati, Report ha ricostruito le lacune dell'intero sistema di controllo delle banche.

