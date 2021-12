Bollette alle stelle, dieci rate senza interessi: una stangata storica, come provare a salvarsi

18 dicembre 2021 a

Alle famiglie italiane sarà data la possibilità di pagare gli importi in 10 rate senza l'applicazione di interessi le bollette di luce e gas. Lo prevede un emendamento del governo alla manovra. Sono infatti pronti 1,8 miliardi di euro per contenere, nel primo trimestre 2022. Nei primi tre mesi saranno agevolati i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute. "La compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente al fine di minimizzare gli incrementi di spesa per la fornitura fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro", si precisa.

Circa 900 milioni saranno a favore delle famiglie con un Isee non superiore a 8.264 euro, gli altri saranno agevolati dai provvedimenti di fiscalizzazione. Nel 2022 la spesa per la bolletta della luce salirebbe a 918 euro a famiglia (con un incremento di 135 euro annui) e quella per il gas addirittura a 2.450 euro (con un +1.092 euro annui). Da fine settembre, i prezzi della luce sono aumentati del 29,8% e del gas fino al 14,4%.

"Sicuramente bisogna fare di più perché avremo davanti una crisi che ci accompagnerà per molto tempo e noi dobbiamo sostenere, proteggere la condizione di difficoltà delle famiglie, delle fasce deboli. Con l'avvio del nuovo anno dobbiamo investire di più per sostenere le famiglia", ha spiegato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. Concorda anche Assoutenti, l'Associazione di consumatori. "In considerazione dei rincari già scattati nel 2021 e di quelli che colpiranno luce e gas nel 2022 riteniamo che il periodo di rateizzazione di 10 mesi sia insufficiente".

