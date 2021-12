Bollette luce e gas, come azzerare le commissioni: il trucco anti-stangata, ecco le cifre

19 dicembre 2021 a

Inesorabile, annunciata e attesa, sta per arrivare una maxi-stangata sulle bollette di luce e gas: le percentuali di incremento fanno paura, soprattutto sul lungo periodo. Un rincaro che peserà sulle famiglie e anche sulle aziende, tanto che vi sono concreti timori sugli effetti che una simile esplosione dei prezzi possa avere su licenziamenti e occupazione.

E così, per quel che si può, si prova a risparmiare, magari cambiando le abitudini domestiche, prendendo piccoli accorgimenti: insomma, ci si fa furbi per risparmiare denaro.

Ma non ci sono solo le abitudini domestiche che possono essere modificate con costrutto, ma anche quelle relative alla modalità di pagamento delle bollette, che spesso e volentieri saldiamo negli uffici postali o nelle tabaccherie, con annessa perdita di tempo a causa di file spesso molto lunghe. Il punto è che ricorrendo a queste due soluzioni si sprecano anche dei denari.

Uffici postali e tabaccherie chiedono infatti commissioni da 1 o 2 euro, un piccolo sovraccarico che però potete agevolmente evitare. Come? Facendosi registrare sul sito del fornitore per pagare direttamente, senza commissione. Oppure, facendosi accreditare l'importo della bolletta elettrica direttamente sul conto corrente. In questo caso, le commissioni sarebbero azzerate. Certo, non si risolverà il caro-bollette, ma risparmiare da 1 a 2 euro ogni mese, su base annua, consente un piccolo ma significativo risparmio. Infine, un ultimo consiglio: se scegliete la strada dell'accredito sul conto corrente, non scordate però di controllare gli importi mensili, onde evitare di farvi sfuggire quanto effettivamente state consumando.

