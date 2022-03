Lucia Annunziata, "striscia su Rai 3 contro la Gruber". Rai, tam-tam impazzito: "Come fanno fuori la Berlignuer"

02 marzo 2022 a

a

a

La guerra in Ucraina sta scatenando il caos in Rai. Tra gaffe e palinsesti, è Lucia Annunziata a dominare nel bene e nel male l'agenda ai piani alti di Viale Mazzini. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella sua velenosissima rubrica quasi omonima "A lume di Candela" su Dagospia ci sarebbero conferme su quanto annunciato mesi fa, in tutt'altro contesto: a Rai3 starebbero pensando a "una striscia informativa in access prime time", condotta dalla giornalista, con conseguente "possibile spostamento di Un posto al sole". Proprio le conseguenze per la storica soap italiana avevano scatenato le proteste dei numerosi e affezionatissimi telespettatori, ma ora la contingenza della guerra russa fornirebbe alla Rete un alibi perfetto per portare a compimento il piano più volte rinviato.

"Estrema stupidità", Lucia Annunziata chiede scusa. "Ucraina, cameriere e badanti": le voci (clamorose) di dimissioni





A causa del polverone, ricorda sempre Candela per Dagospia, c'era voluta addirittura "una intervista di Fuortes per calmare le acque". Ma ora, stando alle fonti del giornalista, sarebbe di nuovo in rampa di lancio la sfida, "per il prossimo settembre", nella stessa fascia "dove regnano Gruber e Palombelli" (rispettivamente su La7 con Otto e mezzo e su Rete 4 con Stasera Italia. A sostegno del progetto ci sarebbero Fuortes, Mario Orfeo, direttore dell'Approfondimento, e pure la politica romana.

Gaffe di Lucia Annunziata sulle donne ucraine? Pietro Senaldi: "Razzismo, classismo, snobismo, cattiveria. Per questo proviamo simpatia"

Piccolo problema: la Annunziata "non ha nessuna intenzione di mollare la domenica pomeriggio, sente puzza di polemiche e bassi ascolti", sostiene Candela. E così starebbe prendendo quota il "piano B" di Orfeo: "Prendere due piccioni con una fava. Proporre la striscia in access prime time a Bianca Berlinguer, con una finta promozione per nascondere la sua voglia di rimozione e sfilarle la conduzione di CartaBianca, affidandola a un volto interno in quota centrosinistra".





