Rula Jebreal e Maria Luisa Rossi Hawkins: scontro totale dalla Berlinguer

Scontro acceso a È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, tra Rula Jebreal e Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente da New York per Mediaset. Al centro del dibattito c'è la guerra in Iran e la tregua arrivata nella giornata di ieri dopo l'annuncio di Trump sul cessate il fuoco.

Un vero colpo per il presidente Usa che nell'arco di pochi giorni ha messo al tappeto i persiani distruggendo i siti per l'uranio stabilizzando così, per il momento, una regione calda come quella del Medio Oriente. Ma per la Jebreal Trump è un "pazzo", un uomo senza scrupoli che non ha alcuna strategia. E così in un vero e proprio "calderone", come le contesta la cronista di Mediaset, la Jebreal infila tutto: dal Trump politico a quello umorale. Due piani che non per forza devono stare vicini. Un conto è l'uomo Donald, fumantino, dall'altro c'è il politico, lo stratega che sa ciò che fa. E così Maria Luisa Rossi Hwkins ribatte: "Il presidente Trump ha proposto una soluzione anche per Gaza che però è stata ignorata". La Jebreal perde le staffe in diretta: "Eh no! Trump ha proposto una pulizia etnica". La zittisce subito la cronista di Mediaset: "No, non puoi dire così. Trump ha proposto un corridoio che può diventare una meta attrattiva, molto meglio di ciò che vediamo oggi". Insomma, Rula colpita e affondata.



