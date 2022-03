SecondVie, l'atelier di Martina e Valentina: vendere moda di lusso di seconda mano online

18 marzo 2022 a

Si chiama SecondVie ed è il progetto di due giovani imprenditrici torinesi, Martina e Valentina: partito come start up a metà degli anni Dieci, è oggi cresciuto diventando un punto di riferimento dell'e-shopping, mescolando moda e vintage. Sul loro portale https://www.secondvie.it , si possono acquistare pezzi di moda di lusso di seconda mano, a prezzo decisamente competitivi, che i clienti possono vedere "fisicamente", prima di acquistarli online, recandosi di persona nell'atelier di Via Lamarmora 7 a Torino.



"L’idea - spiegano loro - è quella di fornire un servizio e-shop: una piattaforma sulla quale poter trovare abiti ed accessori (di ogni tipo e con una buona variabilità di prezzo), facendo leva sugli appassionati di vintage e sui buongustai del caso". A distingue Second Vie dagli altri shop online di usato attualmente in circolazione è appunto il rapporto fisico diretto con le dirette interessate, che interagiscono e rispondono via chat.



Valentina e Martina offrono un servizio consierge a loro carico "attraverso il quale i vostri prodotti vengono spediti in atelier, fotografati e caricati sul sito". Oltre a vari eventi in atelier, le due imprenditrici si recano direttamente dalle clienti "per il check ed il ritiro merce". "Per i più volenterosi, poi, esiste un’altra possibilità di vendita dei pezzi: utilizzare il tutorial presente sul sito e caricare le foto di dettaglio e tutto ciò che viene richiesto da soli, senza una mediazione", spiegano ancora.

