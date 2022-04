Waveful, il primo social tutto italiano: come funziona (e come si può guadagnare)

29 aprile 2022 a

Mentre si fa un gran parlare di Twitter, che è stato acquistato da Elon Musk per cifre astronomiche, c’è un altro social network che sta provando a conquistare spazio in rete. Si chiama Waveful, ed è il primo social interamente italiano: a fondarlo nel 2020 sono stati due fratelli, di 18 e 24 anni, Dennis e Steven Motta. Nelle ultime settimane l’interesse nei confronti di tale piattaforma è aumentato: ma come funziona?

Innanzitutto Waveful racchiude diverse caratteristiche dei social più famosi e frequentati: in particolare ci sono richiami a Instagram, YouTube e TikTok. Questo social consente di pubblicare foto e video, mentre il feed si scorre in verticale: inoltre esiste la possibilità di registrare audio e condividerli con gli altri utenti e c’è un’attenzione particolare nei confronti dei cosiddetti content creator. Chi vuole emergere all’interno della piattaforma può guadagnare del denaro in base al livello che si raggiunge: chiunque può diventare un creator, basta raggiungere quota 1.000 visualizzazioni, dopodiché Waveful condivide il 50% delle proprie entrate pubblicitarie in base al numero di visualizzazioni.

Un altro modo per guadagnare su questo social è il Superlike: si tratta di un’attestazione di interesse che prevede anche un compenso per chi ha prodotto post. I Superlike si possono acquistare in pacchetti o ottenere tramite un abbonamento Premium.

