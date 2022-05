Raffica di controlli su queste gomme: chi rischia una multa da capogiro

24 maggio 2022 a

Occhio alle multe per le gomme: scatta l'operazione Vacanze sicure della Polizia di Stato. I controlli da parte della stradale saranno serratissimi con l'avvio delle partenze per le vacanze. Già nel solo mese di maggio sono previsti circa 12mila controlli. Come ha segnalato Assogoma, "I controlli avranno luogo sulle strade dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Campania ed il Molise".

Ma cosa controllano i poliziotti? la profondità del battistrada (il limite minimo legale in Italia è di 1,6 mm); eventuali danneggiamenti; la corrispondenza delle misure delle gomme rispetto a quanto previsto su libretto e dal Codice della Strada; la corrispondenza delle caratteristiche previste dalla legge. Ricordiamo inoltre, come sottolinea anche Virgilio motori, che dal 6 maggio al 14 ottobre è vietato circolare con gomme di tipo M+S (invernali e All Season inclusi) con codice di velocità inferiore a quello scritto sulla carta di circolazione dell’auto.

Infine sempre Assogomma ricorda che durante il corso di aggiornamento tecnico previsto per gli agenti preposti ai controlli verranno consegnati gli spessimetri di precisione e i moduli per le verifiche: "Alla fine di maggio i moduli, debitamente compilati, verranno analizzati su modello del Politecnico di Torino. Ne scaturirà una fotografia aggiornata sugli andamenti e le tendenze circa lo stato delle gomme sulle nostre strade. I dati raccolti, opportunamente elaborati verranno illustrati a luglio, prima dell’esodo estivo". Insomma prima di partire fate attenzione e fermatevi da un gommista per evitare amare sorprese.



