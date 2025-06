Milano, buca l'alt della polizia? La fuga in scooter finisce malissimo

Non si ferma all'alt della polizia e scappa in scooter, ma la sua fuga dura solo una manciata di minuti. L'uomo è stato costretto a fermarsi un centinaio di metri più avanti, dopo una corsa a zig zag, in cui ha urtato anche una volante della polizia. È successo ieri, domenica 22 giugno, intorno alle 18.30, in via Grassi, in zona Quarto Oggiaro a Milano. In sella al motorino c'era un 23enne italiano con precedenti.

L'alt è stato ignorato all'altezza del civico 79, poi il giovane ha proseguito la corsa fino all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Sacco. Alla svolta obbligatoria a sinistra, è andato dritto, urtando il paraurti di una volante. Per fortuna, però, l'incidente non ha provocato conseguenze né al 23enne né agli agenti che poi lo hanno bloccato. Dopo essere stato fermato, il giovane ha spiegato di aver provato a scappare perché privo di patente. Durante la perquisizione dello scooter, però, sono state trovate sette dosi di cocaina, per un totale di tre grammi, e 315 euro in contanti. Per questo il giovane, oltre che per resistenza, è stato arrestato anche per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.