Occhio al 730: c'è il nuovo bonus fino a 1000 euro, come averlo e cosa fare subito

Il governo Draghi ha introdotto una grande novità nella Dichiarazione dei redditi 2022, ovvero il cosiddetto Bonus Musica, ideato per tutti coloro che stanno frequentando scuole di musica certificate. Questa non deve però essere scambiata per il Decreto Rilancio 2020, ovvero il bonus introdotto per le famiglie che vogliono far studiare musica ai propri figli dal valore di 200 euro.

Il Bonus musica non spetterebbe però a tutti. Si configura come detrazione d'imposta e scatta qualora le famiglie abbiano un reddito basso con figli minori a carico che hanno il desiderio di fare musica. Nello specifico tale Bonus è una detrazione fiscale del 19%, fino a un massimo di 1000 euro, che spetta ai nuclei familiari che posseggano un reddito familiare inferiore a 36mila euro. Intesi per le spese sostenute nel 2021. Sono compresi nell'iscrizione annuale o per un abbonamento bambini e ragazzi compresi tra i 5 e i 18 che vorrebbero partecipare a:conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute. E ancora scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica amministrazione e infine per lo studio e la pratica della musica.

Il Bonus Musica è usufruibile dal 1° gennaio 2021. È necessario, per poterlo utilizzare, che il pagamento dei corsi di musica sia tracciabile. Può quindi essere utile anche per ridurre l'eventuale carico di tasse da pagare. Come averlo? Per tutti i lavoratori dipendenti verrà riconosciuto nella busta paga di luglio e non servirà quindi fare una domanda specifica. Per tutti gli altri invece basterà compilare nel modello 730/2022, il “Quadro E – Oneri e Spese”, righi da E8 a E10 della SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90%. Tale agevolazione è identificata dal codice 45.

