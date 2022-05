L'International lawyers association apre una sede a Torino con la Hbw di Antonio Graziano

27 maggio 2022 a

Sbarca a Torino l'International lawyers association, lo studio legale internazionale fondato e diretto da Alexandro Maria Tirelli, tra i più noti penalisti europei nel campo delle estradizioni nonché presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale.

La nuova sede, in via Galileo Ferraris 63, segna anche l'ingresso nella società dell'azienda Hbw e del polo tecnologico torinese, due realtà imprenditoriali in fortissima ascesa.

«Dopo Milano, Roma e Napoli», spiega a Liberoquotidiano.it l'avvocato Tirelli, «abbiamo deciso di puntare sul Piemonte non solo per ragioni affettive, ma anche per cogliere le molteplici occasioni di sinergie che il mercato sta offrendo».

Ila è presente con propri uffici e studi affiliati anche in Francia, Spagna, Svizzera e Portogallo. Oltre a contare vari partner in Italia e nelle Americhe.

«Su Torino stiamo sperimentando una collaborazione con la Hbw, presieduta da Antonio Graziano, e col polo tecnologico su cui crediamo molto. L'internazionalizzazione delle competenze e delle tecnologie, ancor più dal punto di vista delle tutele e dei processi produttivi aziendali, rappresenta oggi un elemento di rischio per le imprese che devono essere assistite con strumenti legali altrettanti aggiornati e incisivi». Ila offrirà, infatti, non solo servizi legali tout court, ma anche consulenza contrattualistica, pianificazione fiscale e comunicazione.

«Sulla comunicazione puntiamo molto», spiega ancora l'avvocato Tirelli, «perché vogliamo importare in Italia e in Europa il modello americano di una “comunicazione legal” in grado di offrire una protezione alle imprese a tutto tondo».

Dopo l'apertura della sede di Torino dell'International lawyers association, l'avvocato Tirelli promuoverà anche una scuola di alta specializzazione forense. «Stiamo definendo gli ultimi dettagli con la squadra di collaboratori che mi seguirà in quest'iniziativa. Ci occuperemo, in particolare, di diritto commerciale internazionale, diritto penale e delle estradizioni. Oggi il mondo delle imprese è in continua trasformazione. I professionisti che le assistono non possono essere ancorati a vecchi

