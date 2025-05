Jannik Sinner ko con l'ex numero 301: "Mi chiedo come ho fatto"

Di quella partita “ho vissuto una partita normale, oggi però mi chiedo come ho fatto — ha aggiunto — Jannik aveva i suoi punti di forza, ma anche quelli di debolezza : si vedeva che possedeva qualcosa in più degli altri, ma così tanto ‘in più’ probabilmente era difficile capirlo. Mi aveva impressionato molto di più la settimana prima, ad Ostrava . Eravamo insieme a un Challenger e lì faceva paura: si giocava su terra outdoor, pioveva tutti i giorni, ma lui sembrava giocasse sulla moquette . Faceva un altro sport”.

Nelle prequalificazioni di Roma, sei anni fa, un giovanissimo Jannik Sinner perse nelle prequalificazioni contro Andrea Basso , ex numero 301 Atp, che ha appeso la racchetta al chiodo da quasi tre anni, quando ne aveva 28. Uno dei pochissimi italiani in grado di sconfiggere Sinner, che nei derby a livello Atp ha un bilancio immacolato di 14-0 .

“Devo dire che ho basse aspettative in questo torneo. Sono stato fermo così a lungo e non ho alcun feedback...

A Roma invece “forse era arrivato con qualche acciacco dalla settimana precedente — ha ricordato ancora Basso — Ricordo che prima del match eravamo entrambi abbastanza tranquilli, perché è vero che al vincitore sarebbe spettato un posto in tabellone, ma probabilmente anche allo sconfitto, perché Seppi poi entrò a sua volta nel main draw, liberando una wild card che andò quindi a Jannik. A cena infatti eravamo seduti vicini, a un certo punto l’ho visto esultare e lì ho capito".

Quella volta, ciò che dava fastidio a Jannik “erano i cambi di ritmo soprattutto, dove non era molto a suo agio — ha concluso l’ex tennista — Il fatto che fossi mancino mi aiutava ad arginare un po’ il suo rovescio. Poi probabilmente Jannik non era nemmeno al 100%, durante la settimana aveva avuto problemi alla schiena e si vedeva durante il terzo set che faceva fatica. Sicuramente non era come adesso che se gli fai uno slice si gira di dritto e ti tira un frigorifero o che se gioca una palla corta la mette sempre sulla riga".