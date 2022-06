Canone Rai, ecco come non pagarlo: hai tempo fino al 30 giugno

23 giugno 2022 a

Manca davvero poco alla scadenza per la richiesta di esenzione per il secondo semestre del Canone Rai. C'è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda e ricevere così uno sconto del 50% del costo complessivo, pari a 90 euro. Il Canone è una tassa che - come è arcinoto - deve pagare chiunque abbia un apparecchio televisivo in casa ed è valida per l'intero nucleo familiare. Insomma, forse la più odiata tra le gabelle.

Anche nel caso in cui si risieda all'estero ma si possieda un'abitazione in Italia con un apparecchio tv, si è tenuti a pagare la tassa. Il costo complessivo è di 90 euro ed è suddiviso in dieci rate da nove euro nelle bollette della luce, grazie alla legge di stabilità del 2015 dall'allora governo Renzi, per contrastare l’evasione dell’imposta. Il canone va pagato nel periodo tra gennaio a ottobre. Chiaramente l'addebito varia in base alla frequenza di fatturazione della bolletta, quindi: nove euro sulle bollette mensili e 18 su quelle bimestrali.

Non tutti però sono tenuti a pagare il Canone Rai. A essere esonerati sono infatti gli over 75 con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e i militari stranieri, oltre a tutti coloro che non possiedono una televisione in casa. Ad avere l'esenzione sono anche coloro che sono cittadini intestatari di utenza elettrica che non hanno una televisione nella propria abitazione. In quest'ultimo caso dovrà essere però presentato un modulo di Dichiarazione Sostitutiva inviata tramite applicazione web, PEC, o raccomandata, entro e non oltre il 31 gennaio 2022 per essere esentati tutto l'anno e il 30 giugno 2022 per essere esentati per il secondo semestre 2022, da luglio a dicembre.



