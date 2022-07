Chiara Ferragni con Diego Della Valle? Finisce male: un anno dopo...

08 luglio 2022 a

Gli effetti di Chiara Ferragni nel consiglio d'amministrazione di Tod's sono già spariti. Dopo un solo anno dall'annuncio dell’azienda marchigiana di Diego Della Valle, il titolo in Borsa vale meno di quando, nell’aprile del 2021, fu annunciato l’ingresso dell'influencer. Un annuncio che subito portò a un vero e proprio balzo, salvo poi calare.

All'epoca infatti il titolo valeva poco sopra i 32 euro, con la notizia della Ferragni poi il prezzo dell’azione raggiunse i 63,85 euro. Ma il picco massimo fu toccato solo il 18 giugno del 2021. Balzi che portarono il marchio di lusso a guadagnare qualche centinaio di milioni di euro in soli due mesi.

"Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel cda di Tod's" commentava Della Valle per poi aggiungere: "La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo". Dello stesso parere l'influencer che ringraziò Della Valle "per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager. Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo".

