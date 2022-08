Benzina, prezzi stravolti: amara sorpresa, cosa sta succedendo ai distributori

25 agosto 2022 a

Il prezzo della benzina torna ad aumentare: una brutta notizia soprattutto per chi sta tornando adesso dalle vacanze, magari in auto. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani settimane fa avevano firmato il Decreto Interministeriale che ha prorogato fino al 20 settembre le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Ora, stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana citate da Virgilio Notizie, Eni – nella mattina di giovedì 25 agosto – ha aumentato i prezzi consigliati di diesel e benzina di 2 centesimi al litro. Uguale Tamoil e IP. Mentre Q8 sarebbe salita di 2 centesimi solo sul diesel. Nel frattempo sono state calcolate le medie dei prezzi del carburante.

Stando alle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborate dalla Staffetta e rilevate alle 8 della mattina di mercoledì 24 agosto su circa 15 mila impianti, queste sarebbero le medie:

-benzina self service a 1,765 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,766, pompe bianche 1,827);

-diesel self service a 1,783 euro/litro (+11, compagnie 1,787, pompe bianche 1,773);

-benzina servito a 1,910 euro/litro (+1, compagnie 1,953, pompe bianche 1,827);

-diesel servito a 1,925 euro/litro (+10, compagnie 1,968, pompe bianche 1,838);

-gpl servito a 0,803 euro/litro (-1, compagnie 0,809, pompe bianche 0,796);

-metano servito a 2,567 euro/kg (+41, compagnie 2,633, pompe bianche 2,589);

-gnl 2,710 euro/kg (-1, compagnie 2,633 euro/kg, pompe bianche 2,731 euro/kg).