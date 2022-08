Benzina, prezzo stravolto: ecco dove fare il pieno (subito)

11 agosto 2022 a

Il costo del carburante continua a scendere. Più nello specifico Eni e Tamoil hanno diminuito di 2 centesimi benzina e diesel, Q8 di 3 centesimi, IP di 2 centesimi e di 1,5 centesimi il Gpl. Stando all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati al 7 agosto, i prezzi medi nazionali praticati sono i seguenti:

benzina in modalità self: 1,833 euro/litro (1,861 il livello rilevato venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,818 e 1,854 euro/litro. I no logo scendono addirittura a 1,829

benzina in modalità servito: 1,977 euro/litro (2,010 il prezzo rilevato venerdì), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,912 e 2,028 euro/litro (no logo 1,881)

diesel in modalità self: 1,815 euro/litro, contro 1,841, con le compagnie tra 1,799 e 1,833 euro/litro. I no logo sfiorano 1,813 euro

diesel in modalità servito: 1,960 euro/litro (contro 1,991), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,896 e 2,013 euro/litro. No logo 1,864

Gpl: tra 0,814 a 0,838 euro/litro. No logo 0,805

Metano auto: il prezzo del metano sale invece, collocandosi tra 2,202 e 2,693. I no logo arrivano a 2,375.

Per aiutare i consumatori a trovare i distributori più convenienti, il ministero dello Sviluppo economico ha creato un portale online. Qui vengono elencati tutti i distributori e i relativi prezzi. Utilizzarlo è semplicissimo: basta andare sul sito Osservaprezzi carburanti. Capire quale sia il miglior distributore è altrettanto facile, basta selezionare digitare nella "Ricerca impianti" l'area più vicina ed ecco che il gioco è fatto.