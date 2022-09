Mais, innovazione, tecnologia e produttività: ecco la tavola rotonda organizzata da Maschio Gaspardo

07 settembre 2022 a

In un mondo in cui la produzione alimentare è sempre più strategica, l’innovazione tecnologica può fare la differenza. I cambiamenti climatici, soprattutto a causa della siccità, hanno creato nuove sfide per il settore agricolo. Oggi è importante trovare delle soluzioni per migliorare la produttività. Questioni cruciali per il presente e il futuro dell’agricoltura, alle quali si cercherà di dare delle risposte con una tavola rotonda, l’8 settembre in Villa Maschio, dal titolo “La produttività del mais e le nuove tecniche di coltivazione”, con la partecipazione dell’ing. agronomo Ernesto Cruz, esperto mondiale della produzione di mais. All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle più rilevanti associazioni di settore, come Gianni dalla Bernardina, presidente CAI AGROMEC, Marco Speziali, contoterzista della provincia di Mantova, Francesco Marinello professore di meccanica agraria dell’Università di Padova e Carlo Salvan vice presidente di Coldiretti Veneto.

Vari i temi che saranno discussi e fondamentale la condivisione delle esperienze di altri Paesi. Si parlerà di tecniche agricole innovative e di come sia significativo il risparmio di risorse idriche che si può ottenere utilizzando le giuste attrezzature agricole.

Tecnologia e orientamento al cliente sono infatti il driver di sviluppo di MASCHIO GASPARDO, con un focus particolare dedicato alla sostenibilità. La cura e l’attenzione nella progettazione delle attrezzature inizia da un’attenta analisi dei bisogni dell’agricoltore, che stanno evolvendo anche a seguito di un contesto reso più complicato dall’aumento dei costi di produzione, dal rincaro sensibile dei prezzi dei fertilizzanti e dell’energia.

Inoltre, sta finendo una delle estati con minor pioggia degli ultimi anni, e non c'è solo l'Italia ad essere stretta nella morsa della siccità.

In questo contesto caratterizzato dai sempre più frequenti cambiamenti climatici, la tecnologia e l’innovazione possono essere di grande aiuto per cambiare il modo di fare agricoltura e garantire la qualità dei prodotti. Il dialogo con i professionisti e le istituzioni del settore è fondamentale per favorire l'innovazione e consentire il trasferimento di conoscenze, tecnologie e competenze: un confronto che riduce le distanze tra azienda e utilizzatori finali per il massimo beneficio reciproco.



L’evento chiuderà una settimana in cui MASCHIO GASPARDO ha ospitato Ernesto Cruz González, esperto internazionale di mais ad alta resa e direttore generale di Atider, azienda leader nella creazione e nell'implementazione di sistemi di produttività. Durante la sua esperienza, ha gestito milioni di ettari a seguito di lunghe collaborazioni con grandi aziende agricole del Sud America e anche con il governo cinese, sempre alla ricerca di nuovi record di produttività, ricevendo numerosi riconoscimenti e l’importante partecipazione al G20, per come sviluppare strategie e accordi per raggiungere la produttività agricola di cui il mondo avrà bisogno nel 2050 a seguito della crescita demografica prevista.

“Confrontarsi con un esperto come l’ing. Cruz è stata un’ottima occasione di crescita e formazione per noi, vista la sua straordinaria esperienza a livello mondiale in fatto di produttività.” – ha commentato Mirco Maschio, presidente di MASCHIO GASPARDO “Abbiamo avuto l’opportunità di vederlo all’opera con le nostre attrezzature e di condividere conoscenze tecniche e agronomiche che saranno utili per essere ancora più vicini ai nostri clienti. Il mondo agricolo sta attraversando una fase molto complessa, tra l’aumento generale dei prezzi, il problema dell’energia e i cambiamenti climatici. Ecco perché è fondamentale, per continuare ad essere competitivi ma anche rispettosi dell’ambiente, utilizzare tecniche sempre più innovative assieme ai migliori esperti al mondo come l’ingegner Cruz. ”

"Come ben sappiamo”, afferma Ernesto Cruz, “il cambiamento climatico sta avendo effetti disastrosi sull'ambiente che ci circonda. Noi dobbiamo rispondere a questa sfida aumentando la produttività agricola. Per fare questo, la soluzione è la tecnologia: agricoltura di precisione, block chain e automatizzazione faranno la differenza nei prossimi 50 anni.”

