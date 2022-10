Gas, "ecco la bolletta da 3 euro": qual è il segreto che ribalta tutto

01 ottobre 2022 a

Una bolletta fuori dal comune. Non perché troppo alta, come ci si aspetterebbe di questi tempi, ma perché troppo bassa. E' successo a Bruno Simili, vicedirettore della rivista de Il Mulino. Parliamo di una bolletta del gas da soli 3,57 euro, da pagare entro il 10 ottobre. La bolletta è già diventata virale sui social, anche se il diretto interessato precisa che "si tratta di un conguaglio". Come mai la cifra è così bassa? Il merito è del solare termico e dell’impianto fotovoltaico sui quali ha investito tempo fa.

"Abito a Monte San Pietro che è sempre stato un Comune molto attento alle questioni energetiche. Ha incentivato in tutti i modi il tema dell’autoproduzione, gli impianti fotovoltaici e il solare termico", ha spiegato Simili al Corriere della Sera. Poi ha spiegato di avere "il solare termico da una decina di anni, il fotovoltaico da quattro". Parlando dei costi, invece, ha detto di avere pagato "qualche migliaio di euro, una cifra ragionevole tenendo conto degli incentivi. Non è mica come comprare un’auto elettrica che costa...".

Riferendosi al conto di 3,57 euro, poi, ha puntualizzato: "È un conguaglio, in estate la mia caldaia non si attiva, uso il gas solo per la cucina. L’impianto fotovoltaico produce tanto a maggio e giugno poi quest’anno sfortunatamente è stata un’estate molto calda e con poca pioggia".