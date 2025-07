Bolletta, arriva quella nuova: come si legge

Chiara, trasparente e intuitiva. Cambia volto la nuova bolletta luce e gas: più semplice e leggibile. Ad annunciarlo è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), che ha definito un modello unico e standardizzato, con un frontespizio uguale per tutti i fornitori (con l'importo da pagare, i dati del cliente, il tipo di servizio, il numero del contratto e le modalità di pagamento) e due sezioni principali. La riforma interessa famiglie (escluse quelle in regime di maggior tutela), piccole e medie imprese, condomini e altri utenti Bt (box, cantine, magazzini). In linea generale, l’intervento dell’Arera porterà a suddividere le voci di spesa presenti in bolletta in modo da distinguere all’interno delle condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura i corrispettivi relativi alla vendita per l’energia elettrica e il gas, separandoli dagli esborsi regolati e associati alla tariffa per l’uso della rete e agli oneri di sistema che saranno riportati in apposite sottosezioni.

L’Authority presieduta da Stefano Besseghini ha chiesto ai venditori di adeguare anche i siti Internet: gli operatori dovranno quindi pubblicare con adeguata evidenza per ciascuna delle proposte presenti il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la scheda sintetica (che deve contenere, come noto, una stima della spesa annua). Il nuovo layout, identico per tutti gli operatori, combina elementi grafici e testuali per facilitare la consultazione. La bolletta in formato semplificato presenta infatti una struttura più ordinata e facilmente leggibile, suddivisa in sezioni distinte che evidenziano le voci più importanti. Una delle novità più importanti è lo “Scontrino dell’energia”, una sezione dedicata a illustrare in modo trasparente come si compone il prezzo finale da pagare: saranno indicate separatamente l'Iva, le accise, eventuali bonus sociali, interessi di mora, servizi aggiuntivi e il canone Rai, se presente. Il "Box dell'offerta", invece, include il codice identificativo della propria tariffa e altri elementi utili per identificarne le caratteristiche.