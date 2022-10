Bollette in picchiata, colpo di scena: quando cambia tutto

17 ottobre 2022 a

a

a

Bollette del gas in calo a novembre. Come mai? Il prezzo del gas, pur continuando a essere alto, è sceso parecchio nell'ultimo periodo. Questo calo sarà visibile molto presto nelle bollette delle famiglie italiane. "La svolta è anche legata alla novità delle revisioni a cadenza mensile e non più trimestrale delle tariffe, introdotta proprio dall’Arera (autorità di regolazione del mercato dell’energia) nel luglio scorso - scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera -. Ciò permette all’Autorità di integrare nelle tariffe del consumo al dettaglio ogni novità di prezzo in tempi molto più rapidi".

In ogni caso, per ora è difficile dire di quanto potranno calare le bollette, visto che bisogna vedere come andranno le ultime due settimane del mese. Sono innegabili, però, i ribassi registrati nell’ultimo mese e mezzo. A tal proposito il Corsera scrive: "Il prezzo sulla piattaforma italiana alla quale sono legati i costi del gas per molte imprese, il Psv, è sceso da 315 euro alla fine di agosto scorso a meno di 80 euro alla metà della giornata di oggi".

A cosa è dovuto questo calo? Tra le cause c’è il fatto che i principali Paesi europei hanno completato gli stoccaggi. Dunque sembra non esserci più quella corsa al gas che portava a un rialzo continuo. La disponibilità di gas, però, potrebbe diventare un problema a fine inverno. Per far fronte a questa difficoltà, non sarebbe difficile immaginare una spinta, da parte del governo, a un consumo diverso. Per esempio, si potrebbe - spiega Fubini- "premiare chi risparmia di più o mettere altri incentivi alla riduzione dei consumi (come un sussidio solo sull’80% del consumo, come oggi vuole fare la Germania)".