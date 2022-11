Meloni, mannaia sui navigator: "I contratti non saranno prorogati"

01 novembre 2022 a

Nuova stretta dal governo di Giorgia Meloni. E ancora una volta nel mirino ci finisce il reddito di cittadinanza, o meglio, i navigator. "In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre, si precisa che detti contratti non sono prorogabili". A comunicarlo una nota del ministero del Lavoro. "Sul tema e nell’ambito delle attività di coordinamento - viene precisato - è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del ministero".

Il primo ad attaccare l'esecutivo per un’eventuale proroga, è stato Luigi Marattin: "Quando era all'opposizione, Giorgia Meloni tuonava che era uno scandalo prorogare il contratto ai navigator. Arrivata al governo, la prima cosa che fa è prorogare il contratto ai navigator. Se questa è l'annunciata discontinuità sul reddito di cittadinanza, siamo a posto proprio". Peccato che poi il deputato di Italia Viva sia stato smentito.

Solo qualche giorno fa Matteo Salvini proponeva uno stop al reddito di cittadinanza. "Età minima per andare in pensione 61 anni con 41 di contributi (quota 102). Per realizzare il progetto nel 2023 secondo i calcoli dell’Inps serve poco più di un miliardo. Lo recupereremo sospendendo per 6 mesi il Reddito di cittadinanza a quei 900mila percettori del Reddito che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da 18 mesi". Insomma, il centrodestra prosegue nel nome della discontinuità.