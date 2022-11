Bolletta, ecco quella di novembre. Colpo di scena: quanto pagheremo

03 novembre 2022 a

Bollette del gas in discesa. Stando alle stime del sito specializzato Staffetta, le bollette che arriveranno a novembre per i consumi di ottobre potrebbero essere meno care del previsto. Complice il calo del costo della materia prima. Quest'ultimo infatti è sceso di circa il 6 per cento. "Alla luce dei valori del Psv degli ultimi giorni di ottobre, si rafforzano i segni che fanno prevedere che il prezzo definitivo del gas in servizio di tutela per ottobre si collocherà al di sotto dei valori del terzo trimestre luglio-settembre", si legge.

Il Psv, mercato italiano, è calato in media a ottobre di 81,7 euro al MWh. Così il prezzo finale sarà nell'ordine dei 115-116 centesimi per metro cubo, rispetto ai 123 centesimi a metro cubo del terzo trimestre 2022. Questo non vale però per la luce, che non a caso è aumentata del 59 per cento nel quarto trimestre 2022. Una situazione, quella del gas, già prevista da Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. D'altronde le scorte europee di gas sono state riempite, l’ottobre caldo non ha fatto ancora accendere i termosifoni. Quindi, c’è meno richiesta di metano, e il prezzo cala.

Al mercato Ttf di Amsterdam è sceso sotto i 100 euro, a 99 euro, il 12 per cento in meno rispetto a venerdì 21 ottobre. Il che nei mesi prossimi farà scendere le bollette di gas ed elettricità degli italiani. Una vera boccata di ossigeno, dunque. Soprattutto se si ricorda che gli aumenti di coloro che aveva le bollette emesse in acconto, pagando i consumi del gas fatturati nello stesso mese, sono cresciuti del 70 per cento.