Istituto Ilaria Alpi di Torino, la nuova aula digitale dei "supereroi tenaci"

Da giugno, l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Torino ha una nuova aula digitale realizzata grazie al contributo di Teach For Italy. Il progetto è nato dal bisogno, espresso dagli studenti, di avere uno spazio flessibile, dotato di tutte le strumentazioni didattiche più nuove (come le lavagne interattive multimediali), e di imparare attraverso metodi innovativi, inclusivi e coinvolgenti. Insomma, un nuovo modello didattico, ancora troppo poco spesso praticato nelle scuole italiane. Gli studenti ne facevano infatti esperienza soltanto saltuariamente, nelle aule di informatica (quando disponibili) o all'aperto. Per sopperire al problema, un'insegnante affiliata a Teach For Italy ha deciso, su suggerimento di un suo studente, di spostarsi in un'aula poco usata e di modificarla per realizzare uno spazio dove poter giocare e rilassarsi. Prima di tutto, però, occorreva immaginare quali cambiamenti apportare alla classe.

Per farlo, siccome gli studenti mostravano scarsa fiducia nelle proprie capacità e tendevano a darsi subito per vinti, la professoressa ha deciso di applicare un metodo innovativo. Così, le lezioni di italiano e matematica sono state programmate con la metodologia Project Based Learning, con al quale le nozioni teoriche sono indirizzate verso qualcosa di concreto, nello specifico la realizzazione dell'aula ribattezzata dagli alunni dei "Supereroi tenaci". L'approccio innovativo ha stimolato gli studenti che, con l'aiuto dell'insegnante, hanno fatto ad esempio una planimetria della classe da ristrutturare e scelto i mobili. È stata poi fatta una presentazione digitale del progetto. Gli alunni si sono esercitati a lungo nello sviluppo del public speaking, per esporre alla dirigente scolastica la loro idea. La preside, infine, dopo la presentazione, ha deciso di finanziare il progetto in collaborazione con Teach For Italy. A una settimana dalla fine della scuola, i banchi a margherita, le nuove sedie e i materassi sono arrivati e l'aula dei "Supereroi Tenaci", per la gioia degli alunni, è stata realizzata.