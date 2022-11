Dagospia? "Lo scrive il New York Times...": un trionfo planetario

08 novembre 2022 a

a

a

"La testata più affidabile del gossip italiano": il New York Times incorona il sito di Dagospia, che ovviamente non può non festeggiare questo traguardo. "Scusate, lo scrive il Nyt...", si legge sul portale. Che poi ripropone un pezzo del quotidiano americano con protagonisti Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, nel quale si scrive che "la prima soffiata" sulla crisi matrimoniale è arrivata a febbraio proprio da Dagospia.

Il Nyt ripercorre le fasi della fine di questa relazione, da quando Noemi Bocchi è stata avvistata allo stadio un paio di file dietro l'ex calciatore fino alla rottura definitiva con tanto di comunicato, sia di Totti che della Blasi, con la notizia della separazione. "Sia il signor Totti che la signora Blasi, tramite i loro avvocati, hanno rifiutato di commentare, ma nell'intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera, il signor Totti ha ammesso di aver nascosto gli accessori firmati della moglie, che secondo i suoi avvocati sono fondamentali, insieme a più di 30.000 euro al mese, per il mantenimento del suo stile di vita", si legge nell'articolo di Jason Horowitz sul Nyt.

"Dicono che Noemi Bocchi...". Bomba D'Agostino su Ilary e Totti: Giletti sconcertato | Video

Il giornalista americano parla di una sorta di favola, non finita però nel migliore dei modi: "C'era una volta Francesco Totti, il principe del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e scoprendo una maglietta con la scritta "6 UNICA", una proclamazione d'amore eterno per Ilary Blasi, una showgirl che gli aveva rubato il cuore. I due si sposarono in diretta televisiva, ebbero tre figli e si trasferirono in una villa degna di una famiglia reale nata e cresciuta a Roma. Ora, 20 anni dopo, lui dice che è stata la Blasi a rubargli gli orologi Rolex".